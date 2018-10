Porquê esperar pelo último dia do ano para começar a celebrar?

FAC 51 - The Haçienda, o clube mais emblemático do Reino Unido, vai ser relembrado no Pestana CR7, no próximo dia 30 de Dezembro, sob a temática revivalista dos anos 80 e 90.

Para os mais distraídos, The Haçienda liderou uma verdadeira revolução cultural na juventude britânica e estava instalada num antigo armazém no coração de Manchester.

Com um ambiente industrial e urbano, rapidamente transformou-se na principal “trendsetter” da época, abrindo espaço a uma nova forma de viver a música, acolhendo toda uma nova geração de artistas que vão desde a banda New Order (fusão new wave e disco sound) à rainha da Pop Madonna.

Muitos mais pormenores ficam ainda por revelar, na certeza, porém, de que estão reunidas todas as condições para mais uma épica noite, naquele que é o spot mais cool da cidade.

The final countdown começou, não espere mais e reserve já o seu lugar em “FAC51 - THE HAÇIENDA”.

Entradas: 45€ bar aberto

Dress code: “Retrô Chic”

Reservas:

M.: fo.pestanacr7funchal@pestana.com

T.: +351291140480