“População do Porto Santo não pode sair prejudicada”

Sobre a adjudicação da linha aérea entre o Porto Santo e a Madeira, Miguel Albuquerque manifestou hoje a sua preocupação em relação à capacidade do Governo central solucionar o problema antes do final do prazo do actual contrato de concessão.

“O que não pode acontecer é a população do Porto Santo sair prejudicada, porque precisa de um transporte aéreo. É necessário a secretaria de Estado resolver este problema rapidamente”, afirmou Miguel Albuquerque, lembrando que o seu executivo enviou “atempadamente todos os elementos necessários” para a abertura do concurso.

A actual concessão para a ligação aérea à ‘ilha dourada’ termina já no próximo dia 4 de Junho e o Governo da República ainda não deu qualquer resposta ou indicação de como é que vai ser efectuada essa ligação após esta data.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da sessão de abertura do VIII Festival da Truta/Rota da Sidra e no XXV Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, no Ribeiro Frio.

O governante aproveitou ainda para apelar aos madeirenses que visitassem o certame.