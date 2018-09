Poda de árvores em Quintas do Funchal levadas a cabo pelo IFCN

É no âmbito das suas competências, relacionadas com a gestão e manutenção dos espaços verdes sob a sua jurisdição, que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) está a providenciar o corte, podas e tratamento de árvores em diferentes Quintas do Funchal. A Quinta das Cruzes já foi alvo dessa intervenção.

“Estas intervenções em exemplares de grandes dimensões, com o corte total ou com a remoção de ramos volumosos, resultam de uma avaliação cuidada do IFCN e de um acompanhamento dos seus técnicos ao longo dos anos”, realça Manuel Filipe, director do instituto, através de nota enviada à imprensa.

“Estes trabalhos, devidamente programados, realizam-se, essencialmente, por questões de segurança, uma vez que por diversas razões, incluindo a presença de doenças irreversíveis, há a forte possibilidade dos ramos fendidos desprenderem-se em condições meteorológicas adversas, ameaçando pessoas e bens”, informa Manuel Filipe.

“Além disso, estas intervenções em ramos danificados, secos e frágeis, permitem que as diversas árvores e arbustos se mantenham saudáveis e fortes, iniciando-se, assim, um processo de revigoração que valoriza os exemplares intervencionados, muitos com dimensões consideráveis, dado a idade que apresentam”, acrescenta.