Placa Central acolhe já esta sexta-feira a Feira do Pão do Lions Clube

A organização é do Lions Clube do Funchal e vai já na sua 29ª edição. A Feira do Pão será inaugurada amanhã, às 18 horas, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal.

Esta feira decorre na sexta, entre as 18 e as 23 horas. No sábado, o horário compreende-se entre as 10 e as 00 horas e no domingo o certame tem início às 10 horas e término às 18 horas.

A animação será permanente, contando com a venda do pão regional, refeições caseiras, lanches, petisco e serviço de bar.