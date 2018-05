Pedro Ramos reconhece direito dos médicos à greve mas deseja que não tenha grande impacto

Pedro Ramos espera que o impacto dos três dias de greve “não seja muito intenso” e a preocupação adicional no Serviço de Saúde da Região desde a meia-noite de hoje até às 24 horas de quinta-feira é manter os cuidados de saúde com qualidade e segurança, disse o secretário regional da saúde, esta manhã, à margem da abertura da Semana do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Pedro Ramos reconhece o direito dos médicos à greve e a responsabilidade acrescida da classe. “Estão a lutar por direitos que neste momento entendem que ainda não têm”, disse, defendendo que a atribuição desses direitos poderá contribuir para a prestação de cuidados de saúde com mais segurança e mais qualidade.

Pedro Ramos lembrou que os serviços mínimos estão garantidos.