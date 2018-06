Pedro Coelho marcou presença nas Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia, em Cabo Verde

O Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e Vogal do Conselho Executivo da AMRAM, Pedro Coelho, marcou presença, esta manhã, na sessão de abertura das Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia - O Poder Local e a Descentralização a decorrer, na cidade da Praia – Cabo Verde, em representação da

AMRAM.

Na oportunidade destacou nomeadamente que “em setembro deste ano assinala-se o trigésimo (30.º) aniversário da entrada em vigor na ordem jurídica internacional da ‘Carta Europeia de Autonomia Local’, aprovada pelo Conselho da Europa em 1985, e que consagra as autarquias locais como um dos principais fundamentos do regime democrático e estipula o direito dos cidadãos a participarem na gestão dos assuntos públicos.

Tendo como fundamento a tradição histórica de Portugal, pode-se

afirmar, com toda a propriedade, que, no caso português, o Poder

Local é uma instituição jurídica e administrativa fundadora e préexistente à própria ideia moderna de Estado e à Constituição.

Efectivamente, desde os primórdios da Nação Portuguesa e remontando às Ordenações Afonsinas no século XIII, os Municípios e o Poder Local foram sempre investidos de responsabilidades efectivas que permitiram uma administração simultaneamente eficaz e próxima dos cidadãos”

No alinhamento do Programa do encontro Autárquico, participa também, na qualidade de Orador, no painel “Mais competências e a procura de novas formas de financiamento” com a intervenção titulada ‘Os novos desafios do poder local e formas de financiamento’.

Aqui ressalvou a importância de que “as transferências de~ competências de carácter definitivo e universal respondem ao princípio da descentralização territorial e têm que ser acompanhadas dos meios e recursos financeiros que assegurem a sua concretização”

O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento também Vogal do Conselho Executivo da AMRAM que também participou no evento, proferiu uma intervenção no Painel sobre a “Modernização Administrativa nas Autarquias Locais: A administração dos Municípios e o processo de tomada de decisão - O caso concreto da Ribeira Brava”, no âmbito das Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia - O Poder Local e a Descentralização a decorrer, na cidade da Praia – Cabo Verde.

Já a Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol e Vogal do

Conselho Executivo da AMRAM, Célia Pecegueiro, participou, com

representantes da Associação de Municípios dos Açores, das Canárias e de Cabo Verde na Mesa redonda sobre “A descentralização como bandeira para as Autarquias Locais”, das Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia - O Poder Local e a Descentralização Madeira, Açores, Canárias, e Cabo Verde, insere-se no âmbito das actividades do Projeto JARUP III – Reforço da Capacidade Institucional” (MAC/5.11a/179), inserido no Eixo 5: Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública, cofinanciado pelo FEDER, em 85%, através do Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020, que tem como parceiros as Associações de Municípios da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.