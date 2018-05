Pedro Coelho inaugura caminho e anuncia a construção de um outro

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, inaugurou, esta manhã, um novo troço rodoviário na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, que resultou do alargamento de parte do antigo traçado da vereda das Escadinhas da Ribeira da Caixa. Na visita efectuada à obra, o autarca aproveitou para anunciar o arranque das obras de construção de um novo caminho agrícola no sítio da Nogueira, freguesia de Câmara de Lobos.

A empreitada de alargamento de um troço da vereda das Escadinhas da Ribeira da Caixa foi iniciada no passado mês de Setembro, encontrando-se agora concluída. O novo arruamento municipal, com uma extensão de cerca de 150 metros, apresenta um traçado de três metros de largura, dotado de redes de água potável, águas pluviais e iluminação pública.

Na visita à obra, Pedro Coelho, referiu que o investimento no novo arruamento foi de cerca de 190 mil euros e foi totalmente suportado pelo orçamento municipal. O novo troço de estrada vem corresponder a uma reivindicação antiga da população, vindo beneficiar em especial uma vasta e importante área agrícola da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, bem como a acessibilidade a algumas moradias localizadas naquela zona.

Acompanhado pelo executivo municipal e pelos presidentes de Junta do Estreito de Câmara de Lobos e de Câmara de Lobos, Pedro Coelho salientou que “esta empreitada inscreve-se na política de execução de obras de proximidade que a autarquia tem vindo a imprimir ao longo do mandato autárquico.”

“Câmara de Lobos é o município da região que apresenta o melhor rácio de concretização material de investimento público. Neste momento, estão a decorrer em todo o concelho, sob a responsabilidade municipal, um vasto número de obras públicas que envolvem investimento global na ordem dos 10 milhões de euros”, salientou o edil.

No final da visita ao novo arruamento, o presidente da Câmara Municipal aproveitou para oportunidade para referir que é “com grande satisfação que, no dia em que finalizamos mais uma obra e inauguramos um novo arruamento municipal, anuncio que foram já iniciados os trabalhos da empreitada de construção do novo caminho agrícola da Nogueira. Este novo caminho da Nogueira foi um compromisso assumido com a população local no mandato passado. Depois da execução do projecto e da concretização do processo de contratação pública, é com regozijo que comunico o arranque das obras no terreno.”

Refira-se que o novo caminho agrícola da Nogueira, localizado nas zonas altas da freguesia de Câmara de Lobos, compreende apresenta um traçado com uma extensão total na ordem dos 984 metros, composto por dois ramais, um com uma extensão aproximada de 430 metros e o outro ramal com 554 metros. A empreitada envolve um investimento na ordem dos 1.934.658 euros acrescido do IVA, sendo comparticipado pelo programa PRODERAM em 85%.