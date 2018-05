Pediatria do Hospital do Funchal com nova imagem a partir de amanhã

A nova imagem do 5.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça será inaugurada amanhã, 1 de Junho, às 14h30, pelo secretário Regional Pedro Ramos. Trata-se de intervenção da responsabilidade do SESARAM, com o apoio do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e de duas empresas, nomeadamente a Consult´art Media e a empresa de construções Máxima Dinâmica, e teve como objectivo criar um espaço mais acolhedor para as crianças que diariamente frequentam o espaço do Hospital de Dia Pediátrico, a Unidade de Hemato-oncologia Pediátrica e a área de internamento dos Serviços de Pediatria e da Cirurgia Pediátrica.

As paredes do 5.º piso apresentarão imagens com elementos do mar e uma imagem de um comboio com diferentes carruagens, as quais transportam objectos associadas às diferentes idades das crianças e jovens.

A grande novidade do espaço é a mascote do Serviço de Pediatria, representada através da figura do lobo marinho.

Com esta nova imagem, o SESARAM em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, pretendem contribuir para uma prestação de cuidados mais humanizada.