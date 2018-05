PCP solidário com a luta dos trabalhadores não docentes na RAM

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o PCP-Madeira decalrou-se solidário com a luta dos trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública.

Os principais aspectos reivindicados consistem concretamente: no fim do recurso ilegal ao emprego precário; na integração nos mapas de pessoal dos trabalhadores com vínculo precário que exercem funções correspondentes a necessidades permanentes dos estabelecimentos de educação e ensino; a abertura de concursos externos para contratos sem termo para admitir novos trabalhadores; a dignificação das funções do pessoal não docente com a reposição das carreiras especiais e a sua valorização funcional e salarial; o fim do uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados para suprir necessidades permanentes nos estabelecimentos de ensino.

“O PCP saúda o movimento sindical, por ter agendado para amanhã, dia 4 de Maio, uma greve para os trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e apela aos trabalhadores da Região deste Sector a aderirem a esta forma de luta”, remata a nota.