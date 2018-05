PCP considera positivos os sinais de “entendimento” entre o governo regional e o governo da República

“A visita de António Costa foi, no nosso entender, positiva, porque é importante que haja boas relações entre as instâncias representativas do povo. Tem de haver entendimentos para resolver problemas”, sublinha Ricardo Lume, num comentário à visita de António Costa à Madeira.

O deputado do PCP considera que, independentemente das questões políticas e partidárias, “tem de haver pontos de contacto para resolver os problemas dos madeirenses”. Para Ricardo Lume seria “lamentável” que não houvesse “articulação entre os dois governos” nos pontos mais importantes. Por isso considera importantes os sinais de “entendimento” que saíram da reunião entre António Costa e Miguel Albuquerque.

“O que saiu dessa reunião foi um conjunto de esforços para resolver problemas”, destaca o deputado que refere as questões dos juros da dívida, das dívidas dos subsistemas de saúde e o financiamento do novo hospital.

No entanto, o deputado do PCP, não deixa de lembrar que ficam outras questões por resolver, nomeadamente as que se referem a questões laborais. “Mas essa é a luta diária do povo e dos trabalhadores”, afirma.