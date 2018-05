PCP classifica ETAR dos Reis Magos como “mais uma obra de Santa Engrácia”

A tão prometida ETAR dos Reis Magos, considerada uma situação problemática há vários anos, é apontada pelo PCP uma das obras de ‘Santa Engrácia’, pelas descargas regulares de esgoto que se efectuam naquele local, sobretudo por falhas de capacidade da actual ETAR que é manifestamente insuficiente e incapaz de dar resposta a estes efluentes.

De acordo com a deputada Silvia Vasconcelos, o problema torna-se ainda mais “preocupante se atendermos ao facto de ser um espaço, não só de fruição marítima e balnear, mas que também se encontra relativamente próximo de uma zona de reserva natural”, situação que coloca “questões preocupantes no âmbito da saúde pública e da defesa ambiental, nuam altura em que os nossos governantes têm defendido publicamente as políticas do Mar e da Economia Azul”.

A deputada diz que o PCP procura, mais uma vez, chamar a atenção e alertar “as entidades municipais e regionais”, em especial os que são responsáveis pela área do ambiente, “e que há muito já deviam ter tomado medidas resolutivas, nomeadamente no que respeita à construção de uma nova ETAR nos Reis Magos, ou o melhoramento da actual”. bastando “200 mil euros para se proceder à remodelação necessária nesta infraestrutura, que se afigura como mais uma obra de ‘Santa Engrácia’ da tutela, quer regional, quer municipal”.