Paulo Cafôfo recebido por embaixador

Manuel Lobo Antunes, embaixador de Portugal em Inglatera recebeu há momentos Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal na embaixada. A saída do Reino Unido da União Europeia e alguns constrangimentos que a comunidade portuguesa enfrenta foram temas de conversa entre o diplomata português e o autarca funchalense, um encontro que demorou cerca de 45 minutos, uma vez que o edil tem nova ronda de contactos com empresários madeirenses e britânicos precisamente numa das salas da embaixada portuguesa na 11 Belgrave Square.