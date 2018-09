Paulino Ascenção fala em “cinismo sem limites do PSD” em torno da operação ferry

“O Governo Regional (GR) do PSD tudo fez para que a operação ferry não existisse ou que fosse um fracasso e agora dá uma cambalhota e vem cinicamente festejar o sucesso da operação”, acusa o Coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira, salientando que “foi o governo regional do PSD que inventou obstáculos ao ferry que operou entre 2008 e 2011, com agravamento das taxas portuárias e entraves ao transporte de carga, até que finalmente conseguiu interromper essa operação”.

Paulino Ascenção diz mesmo que o GR “montou uma farsa de concurso público, com limitações ao transporte de carga no caderno de encargos, com o intuito claro de afastar potenciais interessados e fazer crer aos madeirenses que a operação não é viável”, para “proteger o monopólio que existe de facto nos portos e no transporte de carga contentorizada”.

Salienta que o armador que operou entre 2008 e 2011 não recebeu apoios do Estado e até pagou um milhão em taxas, em 2011. Requereu uma segunda ligação semanal e investiu num navio maior, mais rápido e mais estável, indicadores significativos de que a operação é rentável e não carece de apoios públicos se não forem levantados obstáculos artificiais.

Paulino Ascenção diz que não há necessidade da Região ou da República pagar quaisquer indemnizações, há apenas necessidade de não atrapalhar com taxas portuárias desincentivadoras ou com restrições à carga, pois a carga é essencial para a viabilidade da operação, dado que não padece de sazonalidade, ao contrário do transporte de passageiros”.

Sobre a adjudicação à Empresa de Navegação Madeirense (ENM), considera “um fato à medida e o pagamento de três milhões por 12 viagens anuais, não é outra coisa que um tributo pago ao ‘dono do porto’ para que este permita a passagem do ferry”.

O bloquista refera ainda que o “anúncio tardio da operação, o tarifário absurdo para o transporte de carga, o serviço deficiente prestado a bordo na restauração e na limpeza, a tripulação reduzida e insuficiente, são aspectos de um cenário montado com o intuito de afastar potenciais interessados, de proporcionar uma má experiência a quem viajou no ferry e de não beliscar o negócio monopolista dos porta-contentores da mesma ENM”.

Conclui assim que a operação “foi um sucesso, apesar de todos os esforços desenvolvidos pelo Governo Regional e pelo armador seu protegido, para que fracassasse”, dizendo que “é puro cinismo festejar este sucesso e é desfaçatez exigir o pagamento pela República” quando o dinheiro dos contribuintes “deve servir para o bem de todos e não para alimentar monopólios privados”, estando o Governo Regional a trabalha para os “donos da Madeira” e a “enganar” o povo.