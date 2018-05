Patrícia Spínola preside à Comissão Política do Funchal

No seguimento das eleições da Concelhia do Funchal do Juntos pelo Povo (JPP), informa-se que, no passado dia 30 de Abril, a Lista A, liderada por Patrícia Spínola, foi eleita com 83% dos votos. Neste processo, votaram 90% dos militantes com capacidade eleitoral.

Patrícia Spínola é a Presidente da Comissão Política e Nelson Veríssimo Presidente da Assembleia Concelhia. O mandatário foi Orlando Fernandes.

A tomada de posse está agendada para este sábado, dia 5 de maio, pelas 18 horas, no Hotel Madeira.

Comissão Política e Coordenadora Concelhia

Presidente: Patrícia Spínola

Vice-Presidente: Álvaro Martins

Secretário: Duarte Barreto

Vogal: Miguel Ornelas

Vogal: Ricardo Cabral

Mesa da Assembleia Concelhia

Presidente: Nelson Veríssimo

Vice-Presidente: Bruno Pestana

Secretário: José Manuel Sousa