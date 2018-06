Passatempo ‘Uma selfie na Semana Regional das Artes ‘2018’ está de volta

A Semana Regional das Artes, que irá decorrer entre os dias 11 e 17 de Junho, no Funchal e no Porto Santo, lança novamente o passatempo ‘Uma selfie na Semana Regional das Artes ‘2018’, a decorrer durante os dias do evento. Este passatempo consiste na captação de selfies pelos participantes /visitantes, em qualquer espaço ou iniciativa associado a este evento, e posterior partilha na rede social Facebook. Entende-se por selfie uma fotografia tirada a si próprio, sobretudo a que se tira com um telemóvel ou webcam.

A empresa NOS Madeira apresenta-se, desde a 1.ª edição deste passatempo, como o patrocinador exclusivo, premiando os três primeiros classificados com um Smartphone (1.º classificado), uma entrada individual para o NOS Summer Opening (2.º classificado) e cinco vouchers de cinema para qualquer sessão nos Cinemas NOS do Fórum Madeira (3.º classificado).

Este passatempo tem como principais objectivos promover o evento ‘Semana Regional das Artes’ através desta rede social, tendo por base o testemunho (registos fotográficos) dos visitantes, incrementando uma relação de proximidade entre os mesmos e os diversos eventos da programação desta semana.

De igual forma, pretende fomentar a partilha de fotografias registadas nos diferentes eventos procurando aferir as características gerais dos visitantes (nacionalidade, faixa etária, interesses) e promover e valorizar os parceiros e parcerias inerentes ao evento, numa perspectiva de responsabilidade social.

Para este efeito, todas as fotos concorrentes deverão estar associadas às hashtags #semanaregionalartes2018 e #nosmadeira.

O regulamento deste passatempo está disponível no sítio oficial da Direcção Regional de Educação, através do endereço www.madeira-edu.pt/dseam.

A Semana Regional das Artes é um projecto do Governo Regional da Madeira, - Secretaria Regional de Educação / Direção Regional de Educação, operacionalizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).