Obras de requalificação do exterior do Hospital dos Marmeleiros iniciam-se a 11 de Junho

Numa nota de imprensa enviada à redacção, o Governo Regional revela que o contrato para a empreitada de reabilitação exterior do Hospital dos Marmeleiros foi hoje assinado pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, num acto que contou com a presença de representantes da empresa vencedora do concurso, a RIM.

A obra irá para o terreno a 11 de Junho, estando orçada em cerca de um milhão de euros, devendo estar terminada em inícios de fevereiro do próximo ano. A segunda fase será a da reabilitação do interior da unidade hospitalar, com os trabalhos a deverem ter início no primeiro trimestre do próximo ano.

Quando tudo estiver terminado, o que se prevê que aconteça no final do verão de 2019, o Hospital dos Marmeleiros surgirá renovado por dentro e por fora, dando assim cumprimento ao que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tinha garantido: uma profunda reabilitação da unidade de saúde.

Segundo Amílcar Gonçalves, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, a obra tem de, obrigatoriamente, começar pelo exterior, de modo a resolver os problemas de cobertura e nas fachadas. “Sei que algumas pessoas acham que se deveria começar pelos interiores, por considerarem que estão mais necessitados de obras. Só que não se pode começar a obra pelo interior, quando a causa dos problemas está no exterior”, releva.

Com efeito, nesta primeira fase, explica o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, “os trabalhos decorrerão ao nível de exteriores, de modo a renovar a cobertura (telhado), a privilegiar a segurança e o conforto térmico, a eliminar infiltrações e a reabilitar as fachadas, com intervenções nas paredes e substituição integral das caixilharias”.

Só depois dessas obras, afiança, é que se poderá avançar para a recuperação dos interiores. “Fazer o contrário seria “jogar dinheiro fora”, porque pouco tempo depois estaria tudo na mesma”, realça.

Desta forma, será feita a recuperação e substituição da cobertura em telha, incluindo a estrutura de suporte e a reposição de impermeabilizações e caleiras, assim como de pintura de todas as fachadas exteriores e a substituição dos vãos de madeira (nas janelas) existentes por vãos de alumínio, de modo a proporcionar não só melhor conforto térmico e acústico, como também maior segurança, dada a altura do edifício, com a colocação de limitadores de abertura.

Entretanto, prossegue a monitorização do parque de estacionamento dos Marmeleiros, tendo o Governo Regional, para o efeito, instalado no local dois inclinómetros, que aferem permanentemente da estabilidade daquele terreno.