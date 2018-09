“O que terão comido nesta bendita entronização?”, questiona padre José Luís Rodrigues

É mais uma ‘alfineteada’ do padre José Luís Rodrigues. Desta, o sacerdote da paróquia de São Roque usa a sua página do facebook para criticar a despesa que foi feita para a entronização do príncipe Alberto II do Mónaco pela Confraria do Vinho Madeira, uma notícia que pode ser lida no DIÁRIO no qual revela, na sua edição impressa de hoje, que a iniciativa suportada pelo Governo Regional custou 75 mil euros.

“O que terão comido nesta bendita entronização?” começa por questionar em jeito de reparo, aproveitando para lançar nova questão: “Será que aquelas vestimentas ridículas para beber vinho são assim tão caras? Qual a diferença deste repasto em relação ao outro repasto do maluco que desgoverna a Venezuela?”, afirma referindo-se a Nicolas Maduro que recentemente, numa viagem à Turquia, aproveitou para comer num dos restaurantes mais caros do mundo enquanto a população venezuelana está a contas com graves dificuldades em encontrar alimentos.

Mas José Luís Rodrigues não disfarça a sua ‘azia’ e prossegue no tom nada abonatório ao evento: “Vá convençam-me do retorno desta dinheirama para a economia da Madeira e o que lucramos com estes paparicos às decrépitas monarquias?. Realmente, mais uma vez, confirma-se que as prioridades andam invertidas e não parece que a coisa mude”, observa.

Antes de concluir o seu curto desabafo, termina desta forma: “Carrega burro que a canga ainda está verde...”