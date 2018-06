Nuvens e chuva nas previsões do IPMA

Céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes Sul, e novamente a possibilidade de chuva no horizonte, nas vertentes Norte e terras altas. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje para a Madeira, que vai apresentar temperaturas entre os 20ºC e os 23ºC. No Funchal, estão igualmente previstos períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). Embora não esteja nas previsões do IPMA, há já chuviscos.

No mar, a costa Norte apresenta hoje ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de Norte. A Sul, são inferiores a 1 metro.