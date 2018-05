Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro promove conferência sobre dieta saudável

O Código Europeu Contra o Cancro, desenvolvido pelo Centro Internacional de investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial de Saúde, incide nas medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir para a prevenção do cancro.

Nesse sentido, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a promover este ano um Ciclo de Conferências que visa divulgar uma versão adaptada destes Códigos junto da população.

Assim, a próxima conferência deste Ciclo dedicado ao Código Europeu Contra o Cancro, realiza-se no dia 14 de Maio, no anfiteatro do Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira, a partir das 18 horas. A palestra denominada ‘Tenha uma dieta saudável’ contará com a participação de José Câmara, professor, Magda Roma e Chef Octávio Freitas. A sessão termina com um ‘showcooking’.