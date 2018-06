Novas gerações de alunos beneficiam das tecnologias de informação

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, marcou presença na abertura de um espaço de formação com ambiente inovador na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada (Ponta do Sol), um espaço no qual se pretende trabalhar de forma diferenciadora as disciplinas do currículo, com recurso às tecnologias.

Na ocasião, Jorge Carvalho recordou aos presentes as mudanças ocorridas naquela que é a missão da escola, sobretudo devido à omnipresença das Tecnologias de Informação. “Esta geração, chamada de “geração digital”, beneficia dessa tecnologia e é necessário encontrarmos as metodologias para que a mesma possa ser eficaz no processo de ensino-aprendizagem”, disse o governante, salientando que, por essa razão, é preciso também que as escolas respondam a estas mudanças e exigências da sociedade actual procurando dar respostas educativas. “Temos de repensar os cenários de aprendizagem cognitivos, pedagógicos e ambientais”, disse o governante.

O Secretário de Educação acrescentou ainda que estas mudanças podem ser efectuadas no âmbito dos projectos de implementação da flexibilização curricular, mas não só. “As novas exigências passam por procurar conciliar o interesse dos alunos, o potencial das ferramentas tecnológicas e a disponibilidade dos professores em criar estes espaços de aprendizagem do ponto de vista activo”, disse ainda, sublinhando que a Região tem vindo a acompanhar aquilo que de melhor se faz em toda a Europa no processo ensino-aprendizagem.

Sobre o espaço ontem ‘inaugurado’ na Escola da Lombada, Jorge Carvalho disse que estas ‘salas’ podem mesmo ter um papel decisivo na modernização dos processos de ensino e de aprendizagem, e, em simultâneo, mostrar boas práticas e estratégias de liderança na sua implementação. “Porque educar é também inovar” e “queremos todos contribuir para que os nossos alunos estejam aptos para uma sociedade futuramente tecnológica”.