NÓS, Cidadãos! questiona Secretaria da Educação sobre (in)cumprimento do peso das mochilas escolares

Em comunicado hoje dirigido à redacção, o NÓS, Cidadãos! questionou Secretaria da Educação sobre (in)cumprimento do peso das mochilas escolares.

“No dia 20 de Outubro de 2017, a Assembleia da República aprovou um conjunto de 11 medidas para reduzir o peso nas mochilas escolares, que vão desde campanhas de sensibilização até à aquisição de cacifos nas escolas para os alunos. NÓS, Cidadãos! relembramos também que investigadores do Observatório dos Recursos Educativos, num documento intitulado ‘O peso das mochilas escolares : contributos para uma reflexão fundamentada’, tinham já apresentado em Junho do mesmo ano, 13 medidas baseadas em diversos estudos e recomendações internacionais disponíveis para solucionar o problema”, relembra o NÓS, Cidadãos!

“Diante todas estas recomendações/ medidas aprovadas pela totalidade dos partidos com assento no Parlamento nacional, NÓS, Cidadãos! questionamos a Secretaria Regional da Educação, em particular o seu representante máximo, sobre o grau de cumprimento (ou incumprimento) desta nova incumbência nas escolas da Região? Por outras palavras, o que é que já foi feito e o que falta ainda fazer para que um problema que existe – e que é motivo de grande preocupação para a nossa sociedade – mereça uma solução real?”, indaga o partido.

“Esperamos, NÓS, Cidadãos!, que as medidas tenham sido implementadas, ou seja, que não tenham ficado esquecidas numa qualquer gaveta e que as escolas estejam neste novo ano lectivo preparadas para dar seguimento à resolução. Mais: desejamos que as nossas crianças/alunos já não carreguem às costas um peso por vezes três vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e que tudo esteja em conformidade com o foi aprovado pelos representantes do povo”, reitera o NÓS, Cidadãos!