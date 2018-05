NÓS, Cidadãos! lamenta que saúde mental continue a ser o “parente pobre” da medicina

O partido NÓS, Cidadãos! lamenta que a saúde mental continue a ser o “parente pobre” da medicina e, por consequência, das políticas e do investimento público no país e na RAM.

Na RAM, a doença mental é – e será – um dos principais desafios da saúde pública no século XXI. O partido NÓS, Cidadãos!, inversamente ao Governo Regional, está bem ciente disto, e alerta os responsáveis regionais para este acontecimento indeclinável”, aponta numa nota de imprensa enviada à redacção.

Diz ainda que “um Relatório do Programa Nacional para a Saúde Mental, do final de 2017, já alertava para o facto das doenças mentais levarem cada vez mais portugueses aos Centros de Saúde. Revelava, também, que há um aumento de doentes que tomam antidepressivos, que as pessoas estão a viver mais anos mas com mais incapacidades na área da saúde mental, e que uma em cada três pessoas com perturbações mentais graves não recebe cuidados de saúde”.

“Aliás, na RAM, muito recentemente (a 12 de Abril), foi publicamente anunciado que há mais problemas de saúde mental em adolescentes e jovens. Só em 2017, foram feitas 4 mil consultas de psiquiatria e 4 mil consultas de psicologia pelo Serviço de Pedopsiquiatria do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, números que nos devem preocupar a todos NÓS, Cidadãos!, e aos responsáveis regionais pela área”, acrescenta.

Face a tudo isto, o partido NÓS, Cidadãos!, interpela o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, com um conjunto de ‘pendências’/questões que gostaria de ver explicadas perante estado em que se encontra o Serviço de Psiquiatria do SESARAM, EPE.:

“1.ª- O que é feito do Plano Regional de Saúde Mental que, segundo o ex-Secretário Regional João Faria Nunes, seria implementado a partir dos Centros de Saúde tendo por base um novo modelo de reorganização dos cuidados primários no arquipélago? Onde estão os relatórios anuais referentes ao seu grau de implementação e quais resultados obtidos?

2.ª- Quem faz parte do apalavrado Conselho Técnico de Saúde Mental para Centros de Saúde, que prestaria as funções de assessoria ao Conselho Clínico e de Saúde nestas unidades?

3.ª- Onde estão as Equipas de Saúde mental Comunitárias que tinham como missão desenvolver um acompanhamento clínico das pessoas portadoras de doença mental na comunidade, nomeadamente os consumidores de substâncias psicoativas?

4.ª- Dos 7 médicos psiquiatras que se diz terem contrato (vínculo laboral) com o SESARAM, EPE., inquirimos NÓS, Cidadãos!, que tipo de contrato foi firmado? Quantos destes profissionais acumulam com o sector privado? E qual o número de horas que prestam objectivamente no serviço público regional? (Vários utentes continuam a queixar-se que muitas vezes não encontram no serviço qualquer médico psiquiatria a prestar consulta.)

5.ª- Presentemente, qual o tempo de espera das consultas e o tempo de resposta para uma primeira consulta/observação por um médico psiquiatra? Qual o número de reinternamentos nas Casas de Saúde Mental da Região? Está a permanência de doentes mentais em instituições a ser substituída por cuidados na comunidade e na família (e os internamentos são hoje mais curtos), ou ocorre o inverso, isto é, há uma maior institucionalização dos doentes?

6.ª- A promoção da Saúde Mental na população, a prevenção da doença psíquica nos cidadãos e o prestar uma melhor assistência aos afectados por situações do foro psiquiátrico ainda são, efectivamente, prioridades da política regional de Saúde do actual Governo Regional?”.