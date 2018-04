‘NÓS, Cidadãos!’ aprova recomendação a Governo para elaboração de um Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios

Na sessão da Assembleia Municipal do Funchal (AMF), o deputado indicado pelo ‘NÓS, Cidadãos!’, que integra a coligação ‘Confiança’, apresentou hoje uma proposta que visa recomendar ao Governo Regional a elaboração – e aprovação – de um Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PRDFCI) para a Região Autónoma da Madeira.

“Hoje, 30 de Abril, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal, com início às 10 horas, o partido NÓS, Cidadãos! apresentou uma proposta de recomendação – apoiada num conjunto de razões/premissas – que visa, e conforme prevê a lei nacional, a elaboração de um Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PRDFCI), que servirá depois de instrumento de trabalho para a composição dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) que, infelizmente, nenhum município regional dispõe por falta de adaptação da lei nacional à RAM, só realizável após aprovação pelos deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma. A proposta indicada foi aprovada com 25 votos a favor”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Assim, para o ‘NÓS, Cidadãos!’, e considerando que:

1. os incêndios florestais constituem uma grave ameaça à segurança das populações e afectam, de forma indelével, o ambiente na Região Autónoma da Madeira;

2. nos últimos anos os incêndios florestais têm assumido proporções alarmantes, afectando não só a floresta como também áreas residenciais;

3. o aproximar da época do ano em que o risco de incêndio tende a aumentar;

4. uma boa governação é sinónimo de adopção de políticas ou medidas concretas que, gerindo muitas vezes diminutos recursos financeiros e humanos disponíveis, planeia/programa, formula com sentido de orientação, por consensos e com responsabilidade, mas sobretudo acautela o futuro;

5. o previsto no Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM), aprovado em 2015, e que no seu artigo 17º, ponto 8, prevê um Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PRDFCI) a estar concluído no prazo máximo de cinco anos;

6. a definição da rede primária e secundária de gestão de combustível, de acordo com Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM), deverá ser efectuada através do referido Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

O Partido NÓS, Cidadãos!, inserido na coligação ‘Confiança’, através da aprovação desta recomendação, solicita/requer ao Governo Regional, celeridade na elaboração – e urgência na aprovação – de um Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios para a RAM.