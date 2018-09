“Hoje ninguém tem dúvida que os madeirenses já escolheram o que querem em 2019, e escolheram que querem mudar”, assegurou já esta tarde Olavo Câmara, o reeleito presidente da Juventude Socialista madeirense.

Antes, fez saber que “os jovens madeirenses estão prontos para riscar Miguel Albuquerque e o PSD do Governo desta terra”. A maioria ‘laranja’ foi o alvo dos ataques no discurso que encerrou o XVI Congresso Regional da JS Madeira, tecendo criticas ao PSD, que diz estar “esgotado no seu modelo” e “desacreditado pelos seus militantes e pelos madeirenses”.

Depois de afirmar que “o Governo Regional devia fazer aquilo que as câmaras socialistas fazem na Região”, Olavo pegou no tema ‘quente’ da mobilidade para atirar culpas a quem já governa a Região há mais de quatro décadas. “Os problemas da mobilidade de hoje são o resultado de 40 anos de políticas erradas do PSD”, criticou, dizendo ainda que não aceita que “Miguel Albuquerque faça deste tema uma batalha contra o Governo Central, agora socialista, quando foi o próprio o único responsável pela negociação com Passos Coelho de um modelo que não servia os madeirenses”, acusou.

Também o princípio da continuidade territorial serviu para atirar farpas à governação regional, ao lembrar que “em Janeiro, deixa os porto-santenses completamente isolados sem barco e dependentes apenas de um pequeno avião”, ou então, “prometer o Armas para todo o ano e afinal agora só o vemos nos cartazes do PSD”, apontou.