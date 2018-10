Está fundeado, na baía do Porto Santo, o navio de cruzeiros Artania. Os mais de 1000 passageiros que viajam a bordo do Artania estão a ser transportados para ilha dourada, através dos botes do navio, para conhecerem um pouco do que a ilha do Porto Santo oferece.

A meio desta tarde, por volta das 15h00, o navio deve zarpar para o Funchal, onde chega pelas 18 horas.