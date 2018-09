“Não vai cumprir o mandato, não cumpre a palavra!”

Mais do que “o uso abusivo” de meios públicos, Paulo Cafôfo assumiu este sábado que traiu e mentiu aos funchalenses. A conclusão é de Rubina Leal, líder da oposição na Câmara Municipal do Funchal (CMF), em reacção às declarações do candidato do PS, o (ainda) presidente da autarquia.

Na véspera, por ocasião da sessão ‘A Madeira que queremos – Diálogos com Paulo Cafôfo’, realizada nos Jardins do Lido, o autarca já anunciado como candidato a presidente do Governo assumiu que vai deixar a presidência da CMF, embora sem relevar quando o fará. Alegou que essa decisão está dependente da data da realização das eleições Regionais 2019, que cabe ao presidente da República definir.

Para Rubina Leal, Paulo Cafôfo “deixou cair a máscara’, ao assumir que não vai cumprir o mandato que prometeu cumprir.

“Nós temos um presidente de câmara cujo eleitorado votou para cumprir o mandato e ontem assume claramente que traiu o eleitorado, que mentiu ao eleitorado, porque não vai cumprir o mandato até ao fim. Não foi para isso que a população do Funchal escolheu um presidente de câmara”, criticou. E acusou-o de “usar e a abusar dos meios da câmara para atingir os seus interesses pessoais. Aquilo que nós queremos e aquilo que a população votou não foi isto. A careca ficou à mostra, porque este senhor presidente assumiu que não vai cumprir o mandato e isto foi única e exclusivamente uma estratégia para atingir os seus objectivos. Aliás, ontem foi notório esse aproveitamento no próprio local, usando os meios que usou para fazer a sua campanha eleitoral”, apontou.

Para a vereadora do PSD, a revelação de Cafôfo vem de encontro à inércia que diz assistir na cidade do Funchal.

“Aquilo que ele está a fazer, única e exclusivamente, é usar a câmara para atingir os seus objectivos. Nós o ano passado já o manifestamos aquando da campanha eleitoral. Eu sempre disse que era um candidato que não tinha os dois pés na câmara e sempre disse que era um candidato que queria abandonar o Funchal, e este sábado, dia 1 de Setembro, tivemos a certeza disso. A cidade está como está porque de facto ele é um presidente ausente, empenhado agora única e exclusivamente em atingir os seus objectivos pessoais”, reafirmou.

Também “a olhos vistos” está o aproveitamento abusivo de meios camarários.

“Toda a construção deste presidente de câmara, todo o seu grande objectivo, é utilizando os meios da câmara que e no fundo o papel que ele desempenha. Não foi para isso que as pessoas escolheram-no”, repudia.

Em jeito de conclusão, reforça que “mais importante que o uso e abuso dos meios é a traição, a mentira. Assumiu que não vai cumprir o mandato, não cumpre a palavra! Porque não assumiu desde o início o seu verdadeiro objectivo? Estratégia para atingir os seus objectivos pessoais”, concretizou.