Nada impede o Grupo Sousa de concorrer ao ferry

Desde Setembro de 2016 que o Grupo Sousa não está impedido de concorrer à linha ferry. Uma garantia reafirmada pelo grupo madeirense na sequência da posição assumida ontem pelo JPP quando soube que o único concorrente ao ferry entre a Madeira e o Continente é a Empresa de Navegação Madeirense.

O partido recorre a um argumento político usado em Julho do ano passado, na altura por um membro do Governo Regional, aludindo a um documento de compromissos, com base no qual alegadamente o Grupo Sousa se obriga, perante a AdC, a abster-se de apresentação de proposta para a operação tipo ferry na rota Continente – Região.

O que o JPP não refere é que o alegado impedimento foi prontamente desmentido. “Era o que faltava. O grupo Sousa não tem qualquer impedimento. Nem podia ter”. Foi desta forma que Luís Miguel Sousa reagiu, a 5 de Julho do ano passado, ao facto do secretário regional que então tutelava o sector, Eduardo Jesus, ter ido ao Parlamento dar como certa uma alegada exclusão do armador madeirense no concurso público internacional, tendo em vista o restabelecimento da ligação marítima entre a Madeira e o continente português.

Na altura, ao DIÁRIO, o empresário lamentou o equívoco do governante e não só admitiu participar no concurso público que o executivo regional tencionava lançar em breve - isto se achasse que as condições do mesmo são interessantes e merecedoras de proposta adequada -, como esclareceu que no longo processo relacionado com a aquisição da Portline Containers Internacional não houve qualquer imposição da Autoridade da Concorrência (AdC), mas sim um remédio a esta oferecido, embora datado no tempo e com prazos associados.

A aquisição Portline Containers Internacional foi ratificada pela AdC em Dezembro de 2015, numa altura em que decorria uma consulta a potenciais armadores interessados na exploração da linha ferry entre a Madeira e o continente. Ora nesse contexto, o Grupo Sousa comprometeu-se a não participar em qualquer concurso num prazo de nove meses a contar de então. Um horizonte temporal ultrapassado em Setembro de 2016

O Grupo Sousa está ainda protegido pela lei que garante a todos os interessados a oportunidade de concorrer, já que não pode haver discriminação negativa. “A Autoridade da Concorrência não pode impedir ninguém de concorrer ao que quer que seja. Só tem que se pronunciar sobre o impacto no mercado das fusões e aquisições”, destacou fonte então contactada pelo DIÁRIO.