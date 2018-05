Na Madeira respira-se o melhor ar do país

A Madeira obteve a melhor qualidade atmosférica no espaço nacional e registou um menor número de violações por partículas potencialmente perigosas para a saúde. Fica assim provado que, na Madeira, se respira o melhor ar do país. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, onde falamos ainda dos dados de 2016, que mostram que existiram 28 dias de ‘leste’ no arquipélago.

Quanto às tecnologias, saiba o que aconteceu na prima das conferências ‘Inovação e Futuro’, sob o tema ‘Inteligência Artificial e Criptomoedas’, que se realizou no Centro de Congressos do casino da Madeira. Três centenas de pessoas saíram da ‘zona de conforto’ e renderam-se à inteligência artificial e às criptomoedas, na primeira sessão, promovida pelo DIÁRIO.

Na página dedicada à Justiça vamos falar de ‘Gilberto do Campanário’, que foi condenado a sete anos e meio de prisão. Uns dos homens que mais furtos terá protagonizado na ilha vê assim uma pena pesada pelos seus crimes.

No desporto, o estado do Campo de Golfe do Porto Santo motiva críticas. A relva apresenta-se ‘amarelada’, o que não tem agradado a quem habitualmente recorre a esse campo para a prática de desporto.

Já no nosso final feliz, saiba como se resolveu a situação de uma mãe que esteve quatro meses sem conseguir receber a pensão da filha inválida.

