Multidão comemora Dia do Trabalhador nos Prazeres

Uma verdadeira enchente ocorreu ao campo municipal dos Prazeres onde a autarquia da Calheta realiza com diversas actividades desportivas e recreativas o Dia do Trabalhador. O programa consta a última jornada do tradicional “Torneio de Futebol” entre as oito freguesias do concelho da Calheta e respectivo apuramento da equipa vencedora e demais classificações, mas a parte a XV Edição do Super Traill 4X4 – Calheta tem concentrado toda atenções.

Há instantes, o vice-presidente da autarquia, Nuno Maciel realçava a “adesão fantástica” dos calhetenses às comemorações, referindo que “o verdadeiro Dia do Trabalhador é nos Prazeres”, face à multidão que marca presença: “Aqui estão as pessoas que trabalham em convívio. É uma comemoração verdadeira e espontânea”.

De resto, a restauração está praticamente esgotada.

Programa

14h00 - Super Trial 4X4 Calheta - RESISTÊNCIA, na Pista do Campo Municipal dos Prazeres

14h00 - Torneio de Futebol – Arco da Calheta / Calheta (Apuramento do 3º e 4º lugar)

16h00 - Jogo de Futebol Feminino - Estrela da Calheta Futebol Clube / APEL

17h30 - Final do Torneio de Futebol – Jardim do Mar / Paul do Mar (Apuramento do 1º e 2º lugar)

A entrega de prémios está prevista para as 19h30, num momento que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, que convida toda a população residente no concelho, assim como visitantes, a associarem-se a este evento.