MPT acusa António Costa de voltar a mentir aos madeirenses e portosantenses

O MPT-Madeira vem uma vez mais alertar a população da Madeira e Porto Santo que o Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, teve “o descaramento de mentir com todos os dentes que tem na boca” que o estado Português iria contribuir com 50% do valor (132 milhões) que está orçamentado para construção do novo hospital.

“Sabemos hoje que afinal a mentira tem perna curta e mais uma vez tentam a todo o custo espezinhar e amordaçar o povo da Região Autónoma da Madeira, financiando apenas com 96 milhões, ou seja, menos 36 milhões. Isto já não é uma vergonha, é um escândalo e um bullying político nunca antes visto e evidenciado. Costa e a suas “namoradas” da geringonça querem nos impor um embargo económico, como se não pertencêssemos a Portugal”, diz numa nota de impprensa enviada à redacção.

O Movimento Partido da Terra não entende como é que o BE e o PCP-PEV conseguem acompanhar o PS neste “sufoco” aos madeirenses e portosantenses. O partido refere que se mesmo que “a sua doutrina Marxista-leninista assenta integralmente na sua filosofia política, onde o povo deve ter rédea curta, controlado e silencioso, demonstrando todos os dias a natureza da sua vocação, que passa pelo amordaçar o povo de todas as formas possíveis para poderem controlar tudo e todos pelo medo”.

“Esta gente nunca defendeu o povo, defendem sim, interesses próprios, nomeadamente, por serem os partidos com maior e vasto património em Portugal. Vendam-no e distribuam-no pelo povo e trabalhadores pobres, dando assim um forte sinal de que estão com estes”, acusa.

Diz ainda que o MPT-Madeira “também está farto de tanta mentira, aliada à imensidão de corrupção que ninguém quer combater”. E acrecenta que aqui na Região autónoma da Madeira os deputados aprovaram os documentos para o novo Hospital por unanimidade e depois na Assembleia da República votaram contra, demonstrando que “nada se preocupam com os madeirenses e portosantenses e seguindo apenas a cartilha de António Costa o vingativo, mentiroso e ressabiado”.

O movimento Partido da Terra alerta ainda todos os portugueses que este Orçamento de Estado “é tão grave como o ‘Furacão LESLIE’ por ser o pior e o mais agressivo para os bolsos das famílias”, uma vez que vão pagar mais IRS no final do ano e ainda estão a ser penalizados em impostos indiretos de uma forma nunca vista em Portugal.

“É um orçamento para arrasar definitivamente as famílias e os Portugueses. Os impostos sobre os combustíveis nunca foram tão elevados como agora e nos últimos 3 anos e aqui podemos dizer que mentiram mais uma vez aos Portugueses. As empresas também recebem uma maior sobrecarga fiscal o que vai fazer retrair o investimento. É o descalabro total”, rematou.