Miguel Albuquerque em contacto com comunidade e empresários em Londres

O presidente do Governo Regional está em Londres a convite do Clube Santacruzense de Londres, mas está a aproveitar a visita para contactar com a comunidade e os empresários madeirenses.

Miguel Albuquerque esteve com o novo Mayor de Crawley, Carlos Castro e com o embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo.

O governante ficará em solo londrino até ao próximo domingo, sendo que participa nas comemorações do aniversário do clube com raízes santa-cruzenses no sábado.