Mercado Quinhentista já anima Machico

Machico já regressou ao passado com o decorrer de mais uma edição do Mercado Quinhentista, que recria durante três dias as vivências colectivas da primeira capitania portuguesa no Atlântico.

Este programa, que vai na 13.ª edição, acontece este ano subordinado ao tema “Herdeiros de Tristão”, um dos descobridores da Madeira, juntamente com João Gonçalves Zarco e Bartolomeu Perestrelo, que foi o primeiro capitão donatário daquele concelho no extremo leste da ilha.

A iniciativa é realizada pela Escola Básica e Secundária de Machico, apoiada pela Câmara Municipal e pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, estando associada nesta edição às comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e à celebração do Ano Europeu do Património Cultural.

O primeiro dia é dedicado ao tema “os filhos”, o segundo tem como tema “as terras” e o último (domingo) os “haveres”.

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, está a participar na sessão de abertura.