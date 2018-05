Médicos em greve de três dias

Os médicos começaram hoje uma greve nacional de três dias que se estende também à Madeira. Em causa estão várias reivindicações, uma “lista grande”, refere Ivo Pereira, apontando a revisão das grelhas salariais, a redução das listas de utentes por médico de família, a redução do horário de trabalho de 40 para 35 horas, redução das horas obrigatórias de trabalho nas urgências de 18 para as 12 horas, a melhoria das condições materiais de trabalho e dos locais de trabalho, e ainda a contratação de mais profissionais, não apensas de médicos, como aspectos que levam a esta medida. Além da Federação Nacional dos Médicos, representada na Madeira por este médico, a greve foi convocada também pelo Sindicato Independente dos Médicos.

“Estas reivindicações arrastam-se há anos”, recordou, lamentando a falta de respostas. Há uns dois anos que os sindicatos estão em negociação com o Ministério da Saúde. “Na verdade não há negociação, é mais uma simulação de negociação porque não tem saído nada dali. O governo tem andado basicamente a simular a negociação, pouco mais do que isso”.

Este é o sindicato com menor representação nos clínicos madeirenses e não está nas negociações directas na Madeira, mas são afectados na mesma.

Ao contrário dos enfermeiros que têm conseguido alguns avanços, com a classe médica o entendimento tem disso mais difícil. “Parece que é assim, como está a dizer”, reconheceu. “Não sei porquê. Realmente isso é estranho. Somos todos necessários no serviço de saúde, não são uns mais necessários do que outros. Talvez tenham mais poder de reivindicação, eventualmente. Realmente é difícil de explicar, não tem explicação. Isto é como em tudo, às vezes há preferidos.”

Sem números, não só porque é cedo, mas porque a Federação tem menor representatividade na Madeira, Ivo Pereira fala de um cansaço geral. Às vezes mais do que as reivindicações, as pessoas estão cansadas, disse, e podem aderir à greve mesmo só por esta razão.

Os utentes são prejudicados com as greves. O médico espera que compreendam a posição dos clínicos e se coloquem na pele dos profissionais. “A realidade às vezes não é essa e às vezes há muita manipulação da opinião nestas situações.” E refere por vezes o desconhecimento como razão para não compreensão da greve.

A greve dos médicos começou hoje às 00 horas e prolonga-se até às 24 horas de quinta-feira, uma paralisação que os sindicatos consideram ser pela “defesa do Serviço Nacional de Saúde”.

A nível nacional, a reivindicação essencial para esta greve de três dias é “a defesa do SNS” e o respeito pela dignidade da profissão médica, segundo os dois sindicatos que convocaram a paralisação -- o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

Em termos concretos, os sindicatos querem uma redução do trabalho suplementar de 200 para 150 horas anuais, uma diminuição progressiva até 12 horas semanais de trabalho em urgência e uma diminuição gradual das listas de utentes dos médicos de família até 1.500 utentes, quando actualmente são de cerca de 1.900 doentes.

Entre os motivos da greve estão ainda a revisão das carreiras médicas e respectivas grelhas salariais, o descongelamento da progressão da carreira médica e a criação de um estatuto profissional de desgaste rápido e de risco e penosidade acrescidos, com a diminuição da idade da reforma.

Para hoje à tarde, a FNAM agendou ainda uma concentração em frente do Ministério da Saúde, em Lisboa.

A paralisação deve afectar sobretudo consultas e cirurgias programadas, estando contudo garantidos serviços mínimos, como as urgências, tratamentos de quimioterapia, radioterapia, transplante, diálise, imuno-hemoterapia, cuidados paliativos em internamento.

A Ordem dos Médicos já veio publicamente apoiar a greve, por considerar que existem “razões objectivas” por parte dos profissionais.

O bastonário disse mesmo que participar na paralisação é “defender a qualidade dos cuidados de saúde e os doentes”.

Depois de duas greves nacionais em 2017, os médicos paralisam este ano pela primeira vez, com os sindicatos a considerar que o Governo tem sido intransigente e tem desperdiçado as oportunidades de diálogo com os sindicatos.