Medicamentos em falta no Armazém da Farmácia Hospitalar

‘Medicamentos em falta’. É este o tema principal da edição impressa de hoje do seu DIÁRIO. Os artigos do formulário da Farmácia Hospitalar do SESARAM que estão com stock zero no armazém atingem os 37%. Estão em causa perto de 900 remédios de um total que se aproxima dos 2.500.

Com destaque fotográfico, o DIÁRIO conta-lhe o que aconteceu com a ‘Operação de Verão da ARAE - Autoridade Regional das Actividades Económicas. Foram detectadas irregularidades em campos de férias, gelatarias e restaurantes, situações que deram origem ao levantamento de 31 processos de contra-ordenação e 1 processo-crime.

Também na área comercial, fique a saber que a operação ‘Comércio Seguro’ chega a mais de mil lojas do Funchal e conclui que as da periferia estão mais protegidas do que as da baixa.

A edição desta segunda-feira fica, como não poderia deixar de ser, marcada igualmente por questões ligadas à governação nacional. ‘“Situação insustentável” força remodelação’ é o título que remete para reacção do presidente do Governo Regional à mexida no executivo de António Costa. Albuquerque diz que as alterações feitas por Costa resultam de situações incomportáveis. Já Calado, que se reúne amanhã no Ministério das Finanças por causa do novo hospital, diz que “ainda é muito cedo para comentar”.

Fique também a conhecer algumas das novidades do Orçamento de Estado 2019, que vai ser hoje apresentado na Assembleia da República. Ao longo do dia, na edição on-line, dar-lhe-emos todas a novidades que forem reveladas.

‘Agências colocam condições ao negócio das viagens dos estudantes’. As agências de viagens já vêem com bons olhos o negócio da venda de bilhetes aos estudantes, mas querem receber do Governo Regional em sete dias e que o ónus das provas documentais sejam dos passageiros e não seu.

Por fim, mas não menos importante, com o título ‘Mulher condenada por bater na esposa’, fique a conhecer mais uma decisão da justiça sobre violência doméstica. Uma mulher foi condenada por bater na mulher com quem estava casada.