Medicamento para o Parkinson reposto em breve também na Região

Cerca de um mês depois do Sinemet, medicamento utilizado pelos doentes de Parkinson, ter esgotado nas farmácias portuguesas, já está a ser feito o reabastecimento do mesmo por um stock que veio directamente da empresa que o produz. Além disso, segundo o INFARMED explicou à TSF, as farmácias vão também receber um novo stock de medicamentos que contêm as mesmas substâncias e as mesmas dosagens do Sinemet (carbidopa e levodopa).

Na Região, o IASAÚDE, garante ao DIÁRIO que está a acompanhar a situação do abastecimento e distribuição dos medicamentos Sinemet, em articulação com as entidades nacionais e os distribuidores por grosso locais, que fornecem as farmácias regionais.

Bruna Gouveia, vice-presidente do conselho directivo do IASAÚDE, sublinha que, “à data, nas farmácias da Região, é possível encontrar medicamentos Sinemet (ainda que a dispensa seja condicionada, de modo a garantir o acesso do maior número de doentes ao medicamento), assim como, os medicamentos alternativos.”

A responsável refere ainda que é esperado que “o abastecimento do medicamento Sinemet na Região seja mantido e reforçado até à sua regularização, face às informações disponibilizadas pelo INFARMED”.

O Infarmed aconselha ainda os doentes que mudaram a medicação a não voltarem para o Sinemet, devido às dificuldades de adaptação que este tipo de medicamentos implica.