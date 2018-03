Mau tempo força realojamento de família em Câmara de Lobos

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara da Lobos emitiu um comunicado sobre as condições meteorológicas que originaram episódios de elevada precipitação, vento forte a muito forte e extrema agitação marítima. Actualmente, o estado do tempo encontra-se condicionado pela passagem de uma superfície frontal, tendo como consequência episódios de vento moderado a forte e precipitação intensa.

De acordo com as condições meteorológicas, e respectivas previsões disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para o arquipélago da Madeira são de aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada; vento moderado a forte (20 a 40 km/h) do quadrante Oeste, soprando forte (35 a 50 km/h) com rajadas até 90 km/h nas terras altas.

Como consequência das condições meteorológicas adversas, foram registadas diversas ocorrências no município de Câmara de Lobos, que têm sido acompanhadas pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e demais Agentes de Proteção Civil.

Actualmente, encontram-se registadas as seguintes ocorrências de maior gravidade:

• Instabilidade parcial do muro de sustentação e colapso de parte do pavimento da Estrada do Luzirão. A situação está a ser devidamente acompanhada, há já algum tempo, e monitorizada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, serviços técnicos da autarquia e da equipa técnica da empresa construtora da obra, e acompanhamento por parte do LREC. Considerando a proximidade da zona afectada a uma habitação, e apesar de a mesma aparentemente não oferecer risco eminente de ser afectada, por uma questão de precaução, os serviços sociais da autarquia procederam ao realojamento provisória da família. De acordo com reuniões técnicas ocorridas no local, a empresa construtora, o Grupo AFA, irá mobilizar, amanhã, meios mecânicos para o local para proceder à retirada de materiais e promover a resolução da situação.

• Deslizamento de terras no sítio do Luzirão, freguesia do Jardim da Serra;

• Derrocadas no sítio da Fajã das Galinhas, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, e nas Fontainhas, freguesia da Quinta Grande, as quais já foram solucionadas pelos serviços municipais.

• Acompanhamento e monitorização do talude sobranceiro a uma moradia junto à Estrada de Santa Clara, estando já programada, para amanhã, a remoção dos inertes.

CONTACTOS ÚTEIS

Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos 291 911 080

Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos 291 911 444

Divisão da Polícia de Segurança Pública de Câmara de Lobos 291 911 040

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, encontra-se disponível para qualquer esclarecimento adicional, bem como apela ao bom-senso e compreensão da população, uma vez que “A prevenção começa em cada um de nós!”.