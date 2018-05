Marmeleiros em obras a partir de Junho

O hospital dos Marmeleiros vai alvo de uma reabilitação profunda, a arrancar já no início de Junho. As obras serão faseadas em dois espaços temporais, primeiro no exterior da unidade hospitalar e, no primeiro trimestre de 2019, no interior do espaço. O Governo Regional vai desembolsar cerca de 1 milhão de euros para esta intervenção. O tema faz a manchete da edição desta quinta-feira do DIÁRIO, para ler na página 3.

A cerimónia de abertura do Desporto Escolar, adiada um dia devido ao luto nacional decretado em memória de António Arnaut, também merece destaque: os 600 anos da descoberta do Porto Santo serviram de inspiração, numa festa que a organização quer promover uma mensagem de promoção do direito à família, à diversidade e do diálogo intercultural. Tudo para ler nas páginas 18 e 19.

O desporto traz outras novidades, na página 14, desta vez sobre um jogador do marítimo: Joel Tagueu está agora sob a gestão de Jorge Mendes.

Destaque ainda para o julgamento de Valter Moreno, o desportista que se confessou homicida de Ilídia Macedo, e que começa hoje. A tese da defesa baseia-se em agressões físicas mútuas entre ambos.

Ainda sobre os tribunais, José Manuel Coelho – condenado a prisão domiciliária por difamar uma juíza – diz que vai recorrer. Duas histórias de justiça para ler na página 10.

Ainda com destaque na primeira e para ler na 9, o tema da redução dos juros da dívida, que António Costa voltou a puxar para o debate público.

Tudo isto e muito mais para ler na edição impressa desta quinta-feira e para acompanhar ao longo do dia em dnoticias.pt