Marca Internacional de referência lança novo modelo de bicicleta na Madeira

Entre os próximos dias 14 e 18 de Outubro, a reconhecida fabricante Kona Bicycle Co vai estar na Madeira onde fará a apresentação e lançamento internacional de uma nova bicicleta ‘Gravel Bike’, um modelo que permite conjugar o ciclismo de estrada com alguns trilhos de terra e gravilha.

Em mais um projecto relacionado com a marca Madeira Ocean Trails - conceito de comunicação de turismo activo lançado em abril de 2017, que assenta na promoção dos nossos trilhos de natureza para a prática de actividades ao ar livre, com paisagens envolventes de mar e natureza de cortar a respiração - a Associação de Promoção da Madeira prepara-se para apoiar a deslocação à Madeira de uma das principais fabricantes mundiais de Bicicletas, a Kona Bicycle Co. Esta marca prepara-se para lançar um novo modelo de uma bicicleta ‘Gravel Bike’ e considera a Madeira um destino com as caraterísticas ideais a nível de terreno e orografia para as propriedades desta nova bicicleta.

A acompanhar o Staff deste projeto a Madeira receberá imprensa especializada em Turismo Ativo que fará toda a cobertura do lançamento e photoshooting, a ser realizado ao longo de 3/4 dias em várias partes da Madeira e Porto Santo .

Estão confirmados a vinda de 9 Jornalistas, provenientes do mercado Britânico, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão e Benelux, sendo que o Staff da marca é composto por outras 5 pessoas. Além da cobertura por parte dos media presentes, a Kona irá disponibilizar conteúdos diários no seu website, redes sociais e plataformas online que superam 1 Milhão de visitas mensais contribuindo assim para o reforço do posicionamento como um destino de natureza. Está será mais uma acção de promoção do Destino Madeira, com destaque para a inclusão e promoção deste produto no Porto Santo, onde a comitiva passará um dia a descobrir os melhores percursos da ilha dourada.

A Madeira é cada vez mais reconhecida como um dos destinos de topo no mundo para os amantes do turismo activo, desta feita com o destaque a ser atribuído ao Ciclismo de Montanha, sendo este mais um projecto que contribui para a notoriedade destas ilhas e da sua oferta.