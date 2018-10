Mais Porto Santo propõe apoio financeiro ao cavaleiro Henrique Drumond

No sentido de valorizar aqueles que lá fora mais se destacam e que mais dignificam a terra onde nasceram, o Mais Porto Santo vai propor para que seja incluída uma verba financeira no Orçamento de 2019 de apoio ao cavaleiro porto-santense Henrique Drumond, pelos extraordinários resultados desportivos que vem obtendo além-fronteiras.

“Gostaria de lembrar que Henrique Drumond foi viver há alguns anos para Lisboa para trabalhar numa quinta com o intuito aprender e aperfeiçoar a nobre arte de cavalgar. Nesta aventura, apesar das muitas privações, este ilustre porto-santense foi progredindo de forma exponencial, conquistando inúmeros títulos nacionais e até internacionais, com destaque para aquele que venceu recentemente no Concurso Internacional de Saltos de Vilamoura, que fazem de Henrique Drumond, hoje, uma grande referência do mundo equestre nacional e um enorme orgulho para todo o Porto Santo”, elogia José António Castro, vereador do movimento de cidadãos livres, vincando que a autarquia tem de tirar partido de uma oportunidade de ouro como esta, em troca de um apoio financeiro.

“Vamos propor a celebração de um contrato-programa de patrocínio entre o cavaleiro e o município do Porto Santo, financiando Henrique Drumond em troca de uma maior responsabilidade na divulgação da nossa Ilha, com inserção do logótipo do município, por exemplo, nos casacos de competição, e garantir a promoção do Porto Santo nas suas redes sociais, e em todas as acções de comunicação com os Media.