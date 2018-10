Mais de mil idosos à espera de vaga em lar na Madeira

Bom dia caro leitor. Na manchete do DIÁRIO desta segunda-feira saiba que encontram-se à espera de uma vaga em lar, na Madeira, mil idosos. Para sermos mais precisos quanto a números, actualmente existem 1.143 utentes internados nas estruturas sob a gestão da Segurança Social e a ajuda domiciliária apoiou, em 2017, 3.477 ‘seniores’. Por outro lado, outros mil vivem sós.

Em termos desportivos, o dérbi insular acabou da pior forma para o Nacional da Madeira que acabou por ser humilhado no duelo com o Santa Clara. Os açorianos surpreenderam os alvinegros com uma vitória por três bolas.

No campo da Saúde, saiba que aproximadamente 25 mil processos, na Madeira, estão à espera da ADSE, sendo que a Região já ‘emprestou’ 3,6 milhões de euros ao subsistema de Saúde. ‘À boleia’ de outra questão relativa ao SESARAM, conheça os contornos de um calote a 300 taxistas por parte da Região, ao abrigo do transporte de utentes, isto para além de que o Governo admite vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Na secção de entrevista, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal assume que “o incêndio pode voltar a entrar-nos pela cidade”. José Minas diz mesmo que existem factores que podem facilitar a propagação de um fogo na capital madeirense.

Por fim, e não menos importante, saiba que o Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, irá receber o evento gastronómico ‘Cozido de Portugal’, a 17 de Novembro, onde poderá degustar mais de 80 enchidos e, claro está, uma iguaria que é tão nossa confeccionada pelas mãos do reputado chefe Nuno Diniz.

