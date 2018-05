Madeirenses não vão aceitar um “barco da sucata”, diz António Lopes da Fonseca

O líder do CDS-Madeira, António Lopes da Fonseca, espera que o governo regional traga para a Madeira um ferry que ofereça conforto e segurança aos madeirenses e não um barco recuperado na sucata da Europa, que demore mais de 20 horas para fazer a travessia entre o Funchal e o continente.

“Os madeirenses não vão aceitar que venha para aí um barco qualquer da sucata da Europa”, prognostica o líder do CDS. “Estamos à espera de um barco com condições dignas e de conforto, que possa trazer carga e produtos frescos, são essas as legítimas expectativas dos madeirenses”, vinca.

António Lopes da Fonseca antecipa-se, assim, ao esperado anúncio do executivo madeirense, que deverá estar a horas de informar o vencedor do concurso público internacional para a linha ferry Madeira-Continente, cujo prazo para a entrega de propostas terminou na passada sexta-feira.

O democrata comentou ainda outro assunto da actualidade política regional: o anúncio do governo regional de que sobraram 15 milhões de euros do Orçamento da Região de 2017.

O dirigente lembra que esse saldo positivo é o resultado da “asfixia fiscal” que o executivo de Albuquerque tem vindo a impor às famílias e empresas da Madeira e Porto Santo nos últimos seis anos. “Faz lembrar a casa onde o chefe de família põe a família a pão e água e depois gaba-se de ter uma boa conta bancária”, exemplificou.

“Isto é o resultado das prioridades do governo PSD, que anuncia que tem dinheiro a mais mas continuam a faltar os medicamentos no hospital e levar três meses para pagar o reembolso de uma simples consulta da ADSE, estas não são as prioridades do CDS”, remata António Lopes da Fonseca.