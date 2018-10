MadeiraShopping oferece cinema gratuito para toda a família

O MadeiraShopping proporciona às famílias, no próximo domingo, dia 14 de Outubro, uma manhã em família, através de uma sessão de cinema gratuito, proporcionando uma viagem ao mundo da imaginação de ‘Snow: Uma viagem heróica’.

Trata-se de uma sessão de cinema, marcada para as 11 horas, onde crianças e adultos poderão conhecer a história de Kiara – a destemida órfã - e a sua doninha de estimação, Luta. Com vozes de Herman José e Ana Malhoa, este é o programa de entretenimento perfeito. Uma viagem pela neve que mostra que os maiores heróis são mesmo os nossos amigos.

As sessões de cinema gratuito aos domingos é uma iniciativa que decorre ao longo de todo o ano no MadeiraShopping. Com foco numa oferta diversificada e bastante actual, esta iniciativa oferece o programa ideal para um domingo diferente, sempre com filmes novos e surpreendentes.

Para aproveitar estas ofertas, os interessados deverão aceder ao site do Centro, disponível em https://www.madeirashopping.pt/promotions/, e criar o seu registo. A promoção é limitada ao número de lugares por sessão e sala, não acumulável com outras promoções em vigor, e cada utilizador registado pode fazer o download até um máximo de quatro cupões.

Sinopse

‘Snow: Uma Viagem Heróica’ conta a história de Kiara, uma destemida órfã, e da sua doninha de estimação, Luta. São elas que terão de enfrentar a malévola Rainha da Neve, atravessar um deserto gelado e encarar os mais variados vilões – como a tresloucada Madame das Flores e o desesperado Rei (ambas as personagens com voz de Herman José) – para encontrar Kai, o irmão que Kiara julgava perdido.

Pelo caminho, Kiara vai contar com a inesperada ajuda de Orm, um troll bem mais amigo do que aparenta, e ainda com uma dupla de Pirata Mãe e Pirata Filha (ambas com a voz de Ana Malhoa). Ao longo desta aventura, Kiara e Kai perceberão que os seus amigos são os verdadeiros heróis da história!