MadeiraShopping celebra Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao volante

Para comemorar o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, o MadeiraShopping, em parceria com o Plano Regional da Educação Rodoviária (PRER), vai realizar uma iniciativa da Direcção Regional de Educação para sensibilizar e prevenir os condutores e os peões para a necessidade de uma condução mais segura, de forma a prevenir acidentes e proteger vidas.

A iniciativa decorrre amanhã, dia 4 de Maio, entre as 14h30 e as 16h30, no parque de estacionamento descoberto (localizado no Piso 2) do MadeiraShopping. Será uma actividade de educação rodoviária com muita interacção de todos os envolvidos que decorre num circuito rodoviário, com a utilização de bicicletas e sinais de trânsito, para simular a via de trânsito.

Além desta actividade também será divulgada informação de sensibilização para a segurança rodoviária, contando com a participação de algumas escolas da Região Autónoma da Madeira.

A realização desta iniciativa da Direcção Regional de Educação, em parceria com o Plano Regional da Educação Rodoviária (PRER), que o MadeiraShopping coloca à disposição dos seus visitantes, visa proteger e sensibilizar a população para a necessidade de uma condução mais segura.