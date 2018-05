Lopes da Fonseca diz que visita de Costa foi “muita parra e pouca uva”

“O presidente da Câmara do Funchal deve ser a pessoa mais decepcionada com a vinda do senhor primeiro-ministro”, conclui Lopes da Fonseca. O líder do CDS-PP, num comentário à visita de António Costa à Madeira, diz que as duas viagens de Paulo Cafôfo a Lisboa “não deram em nada, porque o primeiro-ministro não lhe trouxe nada”.

Lopes da Fonseca considera que esta visita de António Costa acabou por ser “muita parra e pouca uva”, pelo menos pelo que ouviu no jantar da ACIF. Os juros da dívida ficam dependentes de uma comissão e, sobre o novo hospital, “disse o que já se sabia, mas não disse para quando”. O líder do maior partido da oposição regional espera que a comparticipação da República esteja no próximo orçamento de Estado.

“Quanto aos subsistemas da saúde, ficou o compromisso de pagar os 17 milhões de euros”, mas falta concretizar a promessa.

Para Lopes da Fonseca foi importante o primeiro-ministro vir á Madeira, mas ficou “decepcionado” porque esperava alguma medida concreta. “A questão dos juros poderia ser anunciada e avançar já no próximo mês”, afirma.

A conclusão a que chega é que o governo regional “tem pouca capacidade de negociação”, tal como o presidente da Câmara do Funchal.