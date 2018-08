Loja ‘Lefties’ inaugura espaço renovado no Forum Madeira

Foi inaugurado hoje mais um investimento privado, que resultou nos melhoramentos do Forum Madeira, centro comercial que no piso 2 - para quem conhece - tem agora uma nova configuração, apresentando-se com a primeira loja ‘Lefties’, marca do grupo Inditex, na Região.

Momento que a empresa gestora do centro comercial, a Multi Portugal, aproveitou para mostrar o resultado dos cerca de dois milhões de euros de investimento neste espaço. Inaugurado há 13 anos (2005), o Forum Madeira recebeu a visita do presidente do Governo Regional que saudou os investidores e realçou “o bom momento da nossa economia”, que cresce “em todos os sectores” e, ainda, evidenciou a criação de emprego neste espaço, que contribui para que a taxa de desemprego esteja nos níveis mais baixos em sete anos.

Fernando Dominguez, representante da Multi Management, bem como Idalina Perestrelo, vereadora da Câmara do Funchal, Duarte Caldeira Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, entre outros convidados, ouviram do governante que a “ideia é continuar neste caminho”, acrescentando que “é preciso é termos juízo e fazermos o que temos a fazer”.

A autarca, em nome do presidente da CMF, realçou a “boa notícia” deste investimento “e o exemplo superlativo da nossa retoma económica e para a qual temos trabalhado nos últimos anos”, destacando as ferramentas que a autarquia tem disponibilizado para facilitar a vida a quem quer investir.