Licor de Rosas e Sidra da Quinta Pedagógica premiados no ‘Great Taste’

Os produtos da Quinta Pedagógica dos Prazeres voltaram a ser premiados, desta vez, no concurso ‘Great Taste’.

A sidra obteve uma estrela, sendo esta classificada pelo concurso como um produto “simplesmente delicioso”, e o licor de Rosas com duas estrelas, sendo esta classificação aplicada aos produtos “excepcionais”.

O ‘Great Taste’ foi criado no Reino Unido, em 1994, com o objectivo de descobrir produtos de qualidade excepcional e promovê-los junto dos diferentes mercados. Os concursos contam com centenas de especialistas que, através de provas cegas, têm a tarefa de encontrar os produtos com verdadeira qualidade e que mereçam ser premiados com as suas estrelas.

Esta não é a primeira vez que a Quinta Pedagógica dos Prazeres participa no ‘Great Taste’. Em concursos anteriores a sidra e o vinagre de sidra com ervas aromáticas já haviam obtido duas estrelas. Por sua vez, o pimentão doce em vinagre de sidra com rosas e o licor do Pe. Manuel Nóbrega obtiveram a classificação máxima de três estrelas, classificação essa aplicada “aos mais requintados do mercado”.