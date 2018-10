Levantamentos e compras da rede multibanco cresce 3,8% na Madeira

No 3.º trimestre de 2018, o valor dos levantamentos adicionados das compras feitas através de terminais de pagamento automático da rede Multibanco na Região cresceu 3,8% em termos homólogos, ou seja mais de 435,2 milhões de euros.

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) para a RAM, e divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, referentes ao 3.º trimestre de 2018, mostram que os montantes relativos às duas principais operações da rede Multibanco deveram-se “sobretudo ao comportamento das operações com cartões nacionais (+5,4%), já que relativamente aos cartões internacionais verificou-se uma diminuição (-2,8%), tendência em linha com a evolução recente da actividade turística na Região”, explica.

Contudo, no acumulado do ano, entre Janeiro e Setembro foram movimentados perto de 1,2 mil milhões de euros, com crescimento global de 4,3%, ainda que mais pronunciado nos cartões nacionais (+5,6%), uma vez que nos internacionais confirma-se a quebra já referida, mas desta feita acumulada de -1,7%.

Refira-se que 2017 terminara com um aumento de 6,6% entre compras e levantamentos face a 2016.