Largo da Restauração recebe ‘Madeira Wine & Food Experience’

Irá decorrer até ao próximo dia 6, no Largo da Restauração, o evento ‘Madeira Wine & Food Experience’. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), que visa proporcionar momentos únicos de descoberta e degustação do Vinho Madeira em harmonização com iguarias.

Para além da presença de 6 empresas produtoras/exportadoras de Vinho Madeira, que dispõem de um stand para venda a copo e/ou garrafa no decorrer de todo o evento, os visitantes terão também a possibilidade de apreciar e testemunhar toda a versatilidade deste vinho, através da participação em masterclasses orientados pelo sommelier Americo Pereira, em parceria com conceituados chefes que prepararão iguarias para harmonização com os mesmos. A complementar estas acções haverá ainda dois outros masterclasses de harmonizações com Vinho Madeira, um com charutos e outro com chocolates.

Os interessados em participar nos masterclasses poderão formalizar a sua inscrição para o email: promoção.ivbam@madeira.gov.pt ou diretamente no local. Os horários são os seguintes:

3 de Maio

18:00 às 19:30 - Vinho Madeira em harmonização com iguarias • Carlos Magno • Chefe executivo Hotel Quinta da Casa Branca

4 de Maio

18h00 às 19h30 - Vinho Madeira em harmonização com iguarias • Chefe Eleutério Costa • Design Center Nini Andrade

22h00 às 24h00 - Vinho Madeira e Charutos

5 de Maio

15h30 às 17h00 - Vinho Madeira em harmonização com iguarias • Chefe executivo Four Views Hotels

18h00 às 19h30 - Vinho Madeira em harmonização com sushi • Chefe Vinisios • Kyoto na ilha

6 de Maio

17h00 às 18h30 - Vinho Madeira em harmonização com chocolates • Uau Cacau

Nos dias 3 e 6 de Maio, o evento estará aberto ao público entre as 15h00 e as 21h00 horas e nos dias 4 e 5 de Maio, entre as 15h00 e as 00h00 horas, proporcionando assim a todos os visitantes a oportunidade de descobrirem e apreciarem paladares, aromas, texturas e sensações únicas.

Os Produtores de Vinhos com DOP ‘Madeira’ presentes no recinto serão os seguintes:

CAF – Cooperativa Agrícola do Funchal, Crl; H. M. Borges, Sucrs, Lda; Henriques & Henriques, Vinhos S.A.; J. Faria & Filhos, Lda; Justino’s, Madeira Wines, S.A e Madeira Wine Company, S.A.

Para além das empresas de vinho acima mencionadas, haverá também um ponto de venda de comidas e um de chocolates, proporcionando assim aos visitantes a possibilidade de criarem e apreciarem harmonias com os vinhos em prova.

Esta acção promocional, que visa criar e divulgar oportunidades de consumo do Vinho Madeira é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.