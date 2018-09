JPP apresenta proposta de apoio aos doentes oncológicos

O partido irá propor também na Assembleia Municipal do Funchal, a criação do Museu da Música Tradicional da Madeira

Numa conferência de imprensa, realizada esta manhã, na Praça do Município, o Juntos Pelo Povo (JPP) deu a conhecer duas propostas que serão apresentadas, amanhã, na Assembleia Municipal da Câmara do Funchal.

A primeira trata-se de uma medida de apoio financeiro aos doentes oncológicos, residentes no Funchal, que estiverem deslocados da Região.

Este apoio financeiro deverá ser integrado no programa já existente, que está consignado para aquisição de medicamentos” e destina-se a apoiar “aquelas despesas não elegíveis, na Portaria que o Governo Regional já dispõe, nomeadamente para ajudar no tratamento dos utentes, ao nível de resguardos, fraldas e até alguma medicação, que são necessários e aumentam a despesa que os doentes deslocados já têm de suportar”, explicou Patrícia Spínola, presidente da comissão política Concelhia do Funchal.

A dirigente do JPP deu também a conhecer outra recomendação na área cultural, que se prende com a criação do Museu de Música Tradicional da Madeira.

“Há muitas associações que têm um espólio enorme e diverso, espalhado pela região, sem ter um sítio para expor todo o seu trabalho, permitindo que residentes e turistas possam apreciar as nossas tradições”, enalteceu Patrícia Spínola, lembrando que esta é já uma aspiração da própria autarquia, “que chegou a indicar um prédio na Rua de São Pedro para o efeito, mas, infelizmente, o Governo Regional lembrou-se que era dono do imóvel, colocando-o à venda e desamparando este projecto, deixando todos os que estão ligados à música tradicional com este desejo por concretizar”.

As propostas serão apresentadas pelo deputado municipal do JPP, Orlando Fernandes, durante a Assembleia Municipal do Funchal, agendada para esta sexta-feira, a partir das 10 horas.