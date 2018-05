JPP apresenta concelhia de Santa Cruz

O JPP esteve este domingo no centro do Caniço para apresentar a equipa que vai concorrer à concelhia de Santa Cruz, numa lista liderada por Élia Ascensão, actualmente vereadora na autarquia santacruzense.

O presidente do partido foi o porta-voz da iniciativa, tendo sublinhado a importância do JPP estar a organizar as suas estruturas concelhias, o que vai permitir uma abordagem mais eficaz em termos de desafios eleitorais, mas também uma maior motivação dos militantes e simpatizantes, a angariação de novos membros e ainda uma maior proximidade com a população e os seus anseios.

Filipe Sousa destacou o facto de Santa Cruz ter sido o concelho de origem do movimento político que lidera, onde também teve início um trabalho que representa uma nova forma de fazer política, que tem dado os seus frutos.

“O que se pretende com esta nova forma de fazer política é mostrar à população madeirense e portossantense uma forma de estar diferente, com uma maior proximidade, e com o objectivo primeiro de defender o interesse de quem nos elege”.

O líder do JPP destacou ainda a circunstância do partido estar a conquistar uma cada vez maior base de apoio junto do eleitorado, o que se deve a uma política exercida de forma responsável e determinada.

Um caminho que é para continuar, pois não tem dúvidas de que esta nova forma de fazer política é a melhor solução para resolver os problemas dos madeirenses. “Formar esta estrutura interna, que é a concelhia de Santa Cruz, no concelho onde o JPP nasceu assume, para mim, enquanto um dos fundadores deste movimento, uma particular importância.”

Por fim, deixou uma palavra de agradecimento a todo o apoio que o JPP tem conseguido, bem como aos homens e mulheres que diariamente trabalham e dão a cara pelo partido. Isto sem deixar de fazer um convite a outros que se queiram juntar ao JPP para assim reforçar esta nova forma de fazer política na Região. “Queremos criar uma corrente ganhadora, porque 2019 é um ano decisivo para o povo madeirense, e o JPP terá seguramente uma palavra a dizer nas eleições regionais.”